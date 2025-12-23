Córdoba: liberaron a dos mujeres acusadas de explotación sexual infantil

La Justicia concluyó que no hubo producción de material por parte de las imputadas y que los videos fueron subidos por las propias menores en el marco de un “juego”.

Hoy 08:15

El caso que conmocionó a la localidad cordobesa de Deán Funes la semana pasada dio un drástico vuelco este lunes, cuando la Justicia liberó a una mujer de 30 años y a su madre, de 63, quienes estaban detenidas por una causa de explotación sexual de menores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La declaración en Cámara Gesell de las supuestas víctimas fue clave para que los investigadores descartaran la acusación y las mujeres, que estuvieron detenidas cuatro días en la comisaría local, recuperaran inmediatamente la libertad.

Todo empezó con un operativo en el barrio Juan Elías, ordenado tras un reporte del NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), una organización internacional que centraliza denuncias sobre explotación infantil en internet.

Como resultado, las dos mujeres —madre y abuela de una de las presuntas víctimas — quedaron detenidas.

En medio de la conmoción por la gravedad del caso, este lunes la fiscal Analía Cepede sorprendió al anunciar que ambas serían liberadas.

La decisión, explicó la funcionaria, llegó después de escuchar las declaraciones en Cámara Gesell de las dos menores involucradas, de cuatro y siete años.

Según detalló la fiscal, las nenas relataron que no hubo producción de material por parte de la abuela ni de la madre, sino que todo se trató de un “juego” en el que intentaron subir un video a YouTube.

“Del relato de las menores no surge más que una actuación irresponsable por decirlo así de la parte parental. Se ha descartado que hayan sido ellas quienes han producido este material, sino que han sido las mismas menores, que al tener libre acceso al contenido del teléfono, han subido fotos y videos de ellas sin el control responsable del adulto mayor”, agregó Cepede.

La fiscal remarcó que la investigación permitió descartar la teoría inicial y avanzar hacia una nueva explicación: “Vimos todos los contenidos que había y vamos practicando una posible hipótesis de un juego infantil. El teléfono no es de ellas, son los teléfonos de su madre y su abuela, sin un control responsable, tuvieron acceso a YouTube”.

Por otro lado, Cepede advirtió sobre los riesgos del uso de la tecnología sin supervisión: “El uso de la tecnología sin control permite que los niños sean cada vez menos niños, nos llamó la atención”.

Las mujeres estuvieron cuatro días detenidas en la comisaría de Deán Funes y ahora recuperaron la libertad, mientras la causa sigue bajo investigación para determinar responsabilidades y evitar que se repitan situaciones similares.