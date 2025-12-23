Tragedia en Santa Fe: murió un nene de 6 años en un club

El niño sufrió un traumatismo craneal grave tras caerle un tronco encima y falleció luego de ser trasladado al hospital local.

Hoy 08:31

Este domingo en la ciudad de Villa Constitución, ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, quedó sumida en consternación tras el fallecimiento de un niño de 6 años en el predio del Club de Pescadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 y movilizó a los vecinos y a las autoridades locales, quienes aún intentan comprender cómo se desencadenó el episodio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el menor sufrió un traumatismo severo en la cabeza al desplomarse sobre él una estructura de madera, que marcaba el límite del área destinada a las lanchas.

El accidente sucedió cuando el niño intentó pasar por debajo de un tronco de madera dispuesto como tope para delimitar el estacionamiento y la caleta. Este tronco, sostenido en ambos extremos por otros postes, funcionaba como una barrera para evitar el paso de vehículos más allá de cierto punto. Por razones que se investigan, la estructura se desestabilizó y cayó sobre el menor, ocasionando una lesión craneal grave.

Un guardavidas presente en el club fue quien asistió primero al niño, lo inmovilizó y permaneció a su lado hasta la llegada del servicio de emergencias Emcor. La ambulancia trasladó al niño de urgencia al hospital local, pero pese a los intentos del equipo médico, el fallecimiento se confirmó pocos minutos después del ingreso.

Tras conocerse el fallecimiento, personal de la Policía de Investigaciones intervino en el club para iniciar las pericias correspondientes.

El poste de madera involucrado fue secuestrado y quedó bajo resguardo para su análisis. El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que asignó la investigación a la fiscal Eugenia Lascialandare.

La fiscal, además, ordenó el relevamiento de todas las cámaras de seguridad del club y dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa, además de la toma de declaraciones a las personas presentes al momento del hecho. También se dispuso la realización de la autopsia correspondiente para confirmar el motivo exacto de la muerte.