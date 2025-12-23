Investigan un triple crimen ocurrido en la madrugada en Rosario

Dos hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en el barrio Las Flores; una cuarta víctima continúa internada.

Hoy 08:40

Una mujer y dos hombres fueron asesinados a tiros en la madrugada de este martes en un terraplén situado en las inmediaciones de Pasaje Lirio y España, en Las Flores, el barrio de la zona sur de Rosario históricamente dominado por Los Monos.

Una cuarta víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con impactos de bala en el rostro y en el torso, por lo que su pronóstico es reservado, indicaron fuentes policiales a Infobae. .

De acuerdo a los primeros datos que se conocieron del hecho, los primeros en llegar a la escena de la balacera fue la Prefectura Naval, que encontró los cuerpos de Érica Tamara Ayala (35) y un hombre que no tenía documentación, por lo que no pudo ser identificado de forma inmediata.

Luego, arribó al lugar el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Los efectivos incautaron vainas servidas y realizaron un relevamiento de rastros y de cámaras de videovigilancia.

Ambulancias con personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias trasladaron a otros dos hombres que resultaron heridos en la balacera.

Uno de ellos, Sergio Fabio Roldán, fue llevado al Hospital Centenario con dos disparos en el tórax y dos en los brazos, y falleció a las 4 de la madrugada de este martes.

En tanto, Roque A. fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con lesiones de arma de fuego en la cara y en el pecho. El herido quedó internado en la unidad de terapia intensiva.