Kate Winslet recordó el comentario cruel que marcó sus inicios en la actuación

Durante una entrevista radial, la actriz recordó los estereotipos físicos y comentarios despectivos que enfrentó en sus inicios y reflexionó sobre la presión estética que la industria impone, especialmente, sobre las mujeres.

Hoy 09:18

En una entrevista reciente, Kate Winslet volvió sobre los primeros años de su carrera y expuso la crudeza de los estereotipos físicos que imperaban —y aún persisten— en la industria. Lo hizo durante su participación en Desert Island Discs, donde relató cómo, siendo muy joven, le sugirieron que limitara sus aspiraciones profesionales a un tipo específico de papeles debido a su contextura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Winslet recordó que, cuando empezó a tomarse la actuación con mayor seriedad y consiguió un agente infantil, una profesora de teatro fue tajante: “Bueno, cariño, tendrás una carrera si estás lista para conformarte con los papeles de chica gorda”. Aquella frase, lejos de desalentarla, se convirtió con el tiempo en un ejemplo de la violencia simbólica que muchas actrices deben atravesar desde edades tempranas.

Con una filmografía diversa y una trayectoria consagrada, la actriz reflexionó sobre ese episodio con mirada crítica: “Mírame ahora. Es espantoso lo que la gente les dice a los niños”. Desde una perspectiva feminista, también cuestionó el doble estándar de género: “Te hablan de ‘tener confianza en tus decisiones’, pero a un hombre no le dirían eso. No me hables de confianza: si algo nunca me faltó, fue eso”, afirmó la protagonista de El lector.

Kate Winslet

La intérprete también evocó una situación más reciente, ocurrida durante el rodaje de Lee. Allí, un técnico del set le sugirió que se sentara “más erguida” para disimular su abdomen en una escena en bikini. Su respuesta fue inmediata: “¿Para que no se vean mis rollitos? ¡Ni en sueños!”. Lejos de incomodarla, Winslet aseguró sentirse orgullosa de mostrarse tal como es: “Mi rostro refleja mi vida y eso es lo que importa. No se me ocurriría ocultarlo”.

Con talento, convicción y una voz cada vez más firme, Winslet logró construir una carrera sólida en una industria que suele descartar a las mujeres que envejecen o no encajan en cánones rígidos de belleza. En cada entrevista, insiste en visibilizar esas presiones y en demostrar, con su propio recorrido, que no aceptar cada piedra en el camino también es una forma de resistencia.