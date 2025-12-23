Reciclá potes de helado y transformalos en originales centros de mesa navideños

Una propuesta fácil y económica para decorar la mesa de Nochebuena con materiales reutilizados.
Cuando se termina el helado, muchas personas eligen tirar el pote sin saber que puede tener una segunda vida antes de ir a la basura. A pocas horas de la llegada de la Navidad, existe una forma fácil y creativa de reciclar los potes de helado y transformarlos en centros de mesa originales para la cena de Nochebuena.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
No hace falta gastar de más ni comprar materiales especiales: con algunos elementos básicos y un poco de imaginación, se pueden crear adornos que sumen color y personalidad a la mesa navideña.
Materiales necesarios
- Un pote de helado limpio y seco (de cualquier tamaño)
- Pintura acrílica (roja, verde, dorada, plateada o los colores que prefieras)
- Pinceles
- Cinta adhesiva o tape decorativo
- Ramitas, piñas, hojas secas, flores artificiales o esferas navideñas
- Pegamento universal o silicona caliente
- Brillantina, stickers o adornos que tengas en casa Cómo transformar los potes de helado en centros de mesa navideños
- Limpieza y base: lavá bien el pote para eliminar cualquier resto de comida y secalo por completo.
- Pintura: elegí el color que más te guste y pintá el exterior del pote. Podés hacer una base lisa o sumar diseños navideños como rayas, puntos, estrellas o motivos geométricos. Dejá secar bien.
- Decoración: cubrí el borde superior con cinta decorativa, hacé un moño o agregá brillantina y stickers para darle más brillo.
- Relleno: colocá ramitas, piñas, hojas secas, flores artificiales o esferas dentro del pote. También podés sumar velas o luces LED a pilas para un efecto más cálido.
Consejos extra para una mesa navideña más linda
- Si el pote es muy grande, rellenalo con papel arrugado antes de poner los adornos, así quedan mejor sujetos.
- Combiná potes de distintos tamaños para lograr un centro de mesa más dinámico y vistoso.
- Sumá luces LED a pilas para darle un toque especial sin riesgos.