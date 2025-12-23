Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 DIC 2025 | 29º
X
Revista

Reciclá potes de helado y transformalos en originales centros de mesa navideños

Una propuesta fácil y económica para decorar la mesa de Nochebuena con materiales reutilizados.

Hoy 10:24

Cuando se termina el helado, muchas personas eligen tirar el pote sin saber que puede tener una segunda vida antes de ir a la basura. A pocas horas de la llegada de la Navidad, existe una forma fácil y creativa de reciclar los potes de helado y transformarlos en centros de mesa originales para la cena de Nochebuena.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

No hace falta gastar de más ni comprar materiales especiales: con algunos elementos básicos y un poco de imaginación, se pueden crear adornos que sumen color y personalidad a la mesa navideña.

Materiales necesarios

  • Un pote de helado limpio y seco (de cualquier tamaño)
  • Pintura acrílica (roja, verde, dorada, plateada o los colores que prefieras)
  • Pinceles
  • Cinta adhesiva o tape decorativo
  • Ramitas, piñas, hojas secas, flores artificiales o esferas navideñas
  • Pegamento universal o silicona caliente
  • Brillantina, stickers o adornos que tengas en casa Cómo transformar los potes de helado en centros de mesa navideños
  • Limpieza y base: lavá bien el pote para eliminar cualquier resto de comida y secalo por completo.
  • Pintura: elegí el color que más te guste y pintá el exterior del pote. Podés hacer una base lisa o sumar diseños navideños como rayas, puntos, estrellas o motivos geométricos. Dejá secar bien.
  • Decoración: cubrí el borde superior con cinta decorativa, hacé un moño o agregá brillantina y stickers para darle más brillo.
  • Relleno: colocá ramitas, piñas, hojas secas, flores artificiales o esferas dentro del pote. También podés sumar velas o luces LED a pilas para un efecto más cálido.

Consejos extra para una mesa navideña más linda

  • Si el pote es muy grande, rellenalo con papel arrugado antes de poner los adornos, así quedan mejor sujetos.
  • Combiná potes de distintos tamaños para lograr un centro de mesa más dinámico y vistoso.
  • Sumá luces LED a pilas para darle un toque especial sin riesgos.

TEMAS Navidad tips

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron las identidades de los cinco muertos en la tragedia vial de Ruta 9
  2. 2. Imputaron a la conductora que transitó por la peatonal Tucumán en automóvil
  3. 3. El tiempo para este martes 23 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan 31º de máxima y probables tormentas aisladas
  4. 4. Javier Milei reunió al Gabinete en Olivos con un asado para hacer un balance del año y proyectar el 2026
  5. 5. Policía le disparó a su ex pareja con su arma reglamentaria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT