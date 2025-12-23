Fiestas de fin de año en Santiago del Estero: así será la actividad de los bancos y los comercios

Como ocurre todos los años, las actividades sufren modificaciones que deben ser tenidas en cuenta por la sociedad.

Hoy 10:57

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) otorgó asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida para su personal.

Los asuetos del 24 y 3l fueron confirmados por las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Así, las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1° de enero.

Las sucursales de los bancos permanecerán cerradas en esos días, pero todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, que constituyen una forma segura, simple y rápida de realizar operaciones. Además, se recargarán cajeros automáticos para los casos en los que se requiera dinero en efectivo. También seguirán disponibles numerosos canales alternativos para realizar extracciones de billetes, señalaron las entidades.

Comercios

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero indicó que la modalidad de trabajo sugerida para la Navidad, es que el miércoles 24 se trabaje hasta las 20.

"Además, se sugiere que los días lunes 22 y martes 23, los comercios puedan extender su horario hasta las 23, acompañando el movimiento comercial previo a las Fiestas", añadió la entidad.