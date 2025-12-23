La sorpresiva respuesta de Maravilla Martínez a un hincha que lo pidió para Boca

El delantero de Racing tuvo un divertido ida y vuelta con un hombre del Xeneize durante sus vacaciones.

Hoy 11:05

Adrián Martínez cerró el año con Racing recuperando su mejor versión goleadora y consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol argentino. Si bien La Academia no pudo quedarse con el título del Torneo Clausura, Maravilla fue determinante en instancias clave: marcó el gol del triunfo 1-0 ante Boca en semifinales y anotó un verdadero golazo frente a Estudiantes en la final, que luego se definió por penales.

Ya en modo vacaciones, el delantero protagonizó un divertido ida y vuelta con un hincha de Boca, que lo tentó para sumarse al Xeneize. “Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no”, lanzó el simpatizante, en tono irónico. La respuesta de Martínez, entre risas, fue contundente: “122 millones”, en referencia a su cláusula de rescisión.

Luego de la salida de Maximiliano Salas a River, Racing decidió blindar a su máxima figura. A mediados de julio, Maravilla Martínez renovó su contrato hasta diciembre de 2028 y firmó una cláusula histórica de 122 millones de dólares, una cifra récord para el fútbol argentino.

Los números respaldan la decisión: 52 goles en 94 partidos, campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, y uno de los máximos artilleros de la última Copa Libertadores. Su rendimiento lo ubicó entre los mejores jugadores del país y del continente, despertando el interés de varios clubes.

El propio delantero explicó el valor de la cláusula. “Fue algo simbólico. Le dije a Milito que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club”, señaló. Además, destacó la tranquilidad que le dio la renovación: “Tener estabilidad no es fácil, todos los diciembres estamos viendo qué va a pasar y esto me deja muy tranquilo”.

De cara al futuro, Martínez fue claro sobre su final de carrera. Si bien mantiene el deseo de tener una despedida en Defensores Unidos, club que le dio su primera oportunidad, su idea es retirarse en Racing. “Terminar mi carrera acá es lo que tengo pensado”, concluyó el goleador de La Academia.