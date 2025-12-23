Messi y Maravilla Martínez competirán por un tradicional premio del fútbol sudamericano

Los argentinos, junto con el uruguayo Georgian De Arrascaeta, fueron ternados para el premio Rey de América que entrega anualmente el diario El País de Montevideo.

Hoy 11:33

Lionel Messi podría cerrar el 2025 con un nuevo reconocimiento individual. El capitán argentino integra la terna al premio Rey de América, distinción que forma parte de la tradicional encuesta anual del diario El País de Montevideo, junto a Adrián “Maravilla” Martínez y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

El rosarino, campeón de la MLS con Inter Miami, buscará un trofeo que todavía no figura en su extenso palmarés. El Rey de América distingue a los futbolistas sudamericanos que militan en clubes del continente, condición que Messi cumple desde su llegada al conjunto estadounidense. En la edición anterior, en la que participó por primera vez, recibió 14 votos y finalizó quinto, detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada.

Por su parte, Maravilla Martínez intentará coronar un año destacado con Racing, en el que conquistó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y fue finalista del Torneo Clausura, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol argentino.

El tercer candidato es Giorgian de Arrascaeta, quien viene de una temporada brillante con Flamengo. El uruguayo ganó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño, fue elegido mejor jugador del certamen continental, máximo anotador de su club y máximo asistidor del Brasileirao.

El ganador del premio Rey de América será anunciado el 31 de diciembre. El galardón se entrega desde 1986 y tiene como máximo ganador al argentino Carlos Tevez, con tres conquistas. En dos ocasiones lo obtuvieron Carlos Valderrama, Juan Sebastián Verón y Neymar, mientras que otras grandes figuras como Enzo Francescoli, Román Riquelme, Ronaldinho, Martín Palermo y Julián Álvarez lo ganaron una vez.

Entrenadores argentinos en carrera

Además del premio al mejor jugador, el 31 de diciembre también se conocerá al mejor entrenador del año. Entre los candidatos argentinos aparecen Gustavo Alfaro, por su labor al frente de la selección de Paraguay, y Gustavo Costas, tras su gran temporada con Racing, quienes competirán con el brasileño Filipe Luís, actual DT de Flamengo.