Los santiagueños coparon el centro de La Madre de Ciudades en la previa de la Nochebuena

La última paga del bono provincial impulsó una fuerte demanda comercial en la ciudad. Ni el calor ni la elevada humedad impidieron que los santiagueños colmaran las calles para realizar las compras navideñas de último momento.

Hoy 13:24

El centro de la ciudad de Santiago del Estero vivió este martes una marcada afluencia de personas, en coincidencia con la última acreditación del bono provincial, lo que generó un notable movimiento comercial y gastronómico a pocas horas de la celebración de la Nochebuena y la Navidad.

Desde tempranas horas y durante gran parte de la jornada, las calles céntricas se vieron colmadas, con vecinos que aprovecharon el cobro para concretar sus compras navideñas de último momento. A pesar de las altas temperaturas y la elevada humedad, la demanda no se vio frenada.

Entre los rubros más buscados se destacaron electrodomésticos, comestibles, indumentaria, juguetes y artículos de regalo, con largas filas tanto en locales comerciales como en supermercados.

En paralelo, los bares y locales gastronómicos del microcentro también registraron una importante concurrencia, con mesas ocupadas durante gran parte del día, convirtiéndose en puntos de encuentro para quienes hicieron una pausa entre compra y compra.

El movimiento se hizo sentir especialmente en las principales arterias del microcentro, donde el tránsito peatonal fue constante y el clima festivo comenzó a tomar protagonismo en la previa de las celebraciones.

De esta manera, la combinación del pago del bono y las fiestas de fin de año volvió a generar un fuerte impacto en la actividad del centro capitalino, marcando una de las jornadas de mayor concurrencia del mes.

