Un hombre amenazó con tirarse de un puente peatonal y movilizó a la policía

Se trata de un empleado público que depuso su actitud tras entablar diálogo con los efectivos policiales. Ocurrió sobre el puente de avenida de Circunvalación.

Hoy 12:23

La policía de Santiago del Estero se movilizó este martes hasta la zona sur de la Capital, luego de que un hombre, del que no trascendió la identidad, amenazara con arrojarse al vacío.

Según se informó, el sujeto en cuestión es empleado público y estaría atravesando problemas personales, los cuales lo llevaron a tomar la decisión de subirse al puente de la avenida de Circunvalación y amenazar con tirarse.

Los uniformados lograron dialogar con el hombre y luego de algunos minutos lo convencieron de deponer su actitud. Actualmente, precisaron las fuentes, se encuentra con asistencia de profesionales de la salud.