La Legislatura designó a un miembro del directorio de ENRESE

La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo durante una sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Carlos Silva Neder.

Hoy 12:31

En una nueva sesión ordinaria presidida por el vicegobernador de la provincia y titular natural del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo mediante votación nominal de los legisladores.

A través de esta iniciativa, se designó como miembro del directorio del Ente Regulador de Energía Eléctrica de Santiago del Estero (ENRESE) al ingeniero electrónico Nelson Germán Ibáñez.

El acuerdo legislativo se encuentra previsto en el artículo 19º de la ley Nº 6.054, que regula el funcionamiento y la conformación de las autoridades del organismo encargado del control y la regulación del servicio de energía eléctrica en la provincia.