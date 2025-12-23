El gobierno provincial informó el pago de sueldos de diciembre a la administración

Los empleados públicos cobrarán los haberes el lunes 29 y martes 30.

Hoy 13:00

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero informó que el próximo lunes 29 y martes 30, a partir de las 8 de la mañana, se hará efectivo el pago de haberes correspondientes a diciembre a todos los agentes de la administración pública provincial.

El pago se realizará conforme al siguiente cronograma: el lunes 29 podrán cobrar las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4, y el día martes 30 aquellas que tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 o 9.