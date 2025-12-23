Excarcelaron al empresario Sebastián Corti bajo fianza de $4 millones

Recuperó la libertad con estrictas normas de conducta por 90 días, mientras continúa la investigación judicial por lesiones y amenazas contra su expareja.

Hoy 13:45

Sebastián Corti, empresario vinculado al ámbito de los gimnasios en la capital santiagueña, fue excarcelado bajo el pago de una fianza de cuatro millones de pesos en el marco de una causa en la que se encuentra imputado por lesiones y amenazas.

La medida fue dispuesta por la Justicia e incluye la imposición de reglas de conducta estrictas, que deberán cumplirse durante al menos 90 días. Entre ellas se contemplan restricciones de contacto y otras disposiciones preventivas destinadas a resguardar a la denunciante mientras avanza el proceso.

La causa se inició a partir de múltiples episodios de violencia denunciados por su expareja. Desde el ámbito judicial remarcaron que la excarcelación no implica el cierre del expediente, y que la investigación continúa en curso.