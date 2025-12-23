Moretti habló tras la asamblea y denunció un “golpe de Estado” en San Lorenzo

El ex presidente del club de Boedo volvió a cuestionar la acefalía votada en la asamblea extraordinaria y aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias”.

Hoy 14:09

El ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, volvió a tomar la palabra tras la asamblea extraordinaria que resolvió conformar una Comisión Directiva de Transición y reiteró sus denuncias al calificar la situación como un “golpe de Estado”. Además, aseguró que la acefalía quedará sin efecto una vez que se expida la Justicia sobre el pedido de nulidad que presentó días atrás.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Picado TV, Moretti sostuvo que la asamblea “es nula” y anticipó que el fallo del Juzgado Nacional en lo Civil N°51 podría conocerse en las próximas horas. “Estamos muy tranquilos. Presentamos la impugnación el jueves pasado y esta asamblea va a quedar sin efecto”, afirmó el dirigente.

En esa misma línea, fue contundente al remarcar que su objetivo es retomar el mandato para el cual fue elegido por los socios. “La idea es volver con los dos años que nos quedan de gestión. Fuimos elegidos democráticamente”, señaló.

Moretti también explicó que la reunión que derivó en la acefalía “nunca se inició formalmente” y denunció que el acta fue “fraguada” y confeccionada por un grupo reducido de personas. “El contenido era totalmente mentiroso. Figuraban presentes personas que no estaban y renuncias que nunca existieron”, sostuvo.

“Firmaron un acta inválida. Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”, insistió el ex mandatario azulgrana, quien además remarcó que se ampara en el estatuto del club y que, de ser necesario, apelará a instancias superiores.

Mientras tanto, la asamblea extraordinaria avanzó con la elección de una Comisión Directiva transitoria y fijó elecciones anticipadas para el 30 de mayo de 2026, en un escenario marcado por la incertidumbre judicial. Si la Justicia falla a favor de Moretti, todo el proceso podría quedar sin efecto y el dirigente regresaría al cargo hasta una nueva resolución definitiva.