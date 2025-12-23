Copa Argentina 2026: ¿cuánto dinero se llevará el campeón de la próxima edición?

El certamen federal repartirá casi el doble de lo que ganó Independiente Rivadavia y elevará los incentivos en todas las fases respecto a la edición anterior.

Hoy 14:13

La Copa Argentina 2026 tendrá un notable incremento en los premios económicos y se consolidará como uno de los torneos más atractivos del calendario también desde lo financiero. Las cifras prácticamente duplican lo otorgado en la temporada anterior y representan un fuerte incentivo para los clubes de todas las categorías.

El campeón de la próxima edición embolsará un total de 237.500 dólares, una cifra récord para el certamen. Al tipo de cambio oficial actual, el monto total que puede percibir el ganador asciende a 344,3 millones de pesos, contemplando los premios obtenidos en cada ronda.

El nuevo esquema de premios establece US$9.000 en 32avos de final, US$20.000 en 16avos, US$26.600 en octavos, US$33.600 en cuartos de final, US$53.300 en semifinales y US$95.000 para el campeón. Se trata de un incremento significativo en todas las instancias respecto a ediciones anteriores.

En comparación, en la Copa Argentina 2025 el campeón Independiente Rivadavia había recibido 140.000 dólares, equivalentes a unos 203 millones de pesos, con premios sensiblemente menores por fase: US$5.200 en 32avos, US$11.600 en 16avos, US$15.400 en octavos, US$19.300 en cuartos, US$31.000 en semifinales y US$58.000 en la final.

Si bien la AFA continúa otorgando un premio mayor al campeón de la Liga Profesional (500.000 dólares), el salto económico de la Copa Argentina 2026 refuerza el valor del torneo federal, que no solo entrega un título y un boleto internacional, sino que también garantiza un ingreso clave para los clubes del fútbol argentino.