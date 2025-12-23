Ingresar
Avanza la obra de extensión de red de agua potable en el barrio San Javier

Obra que permitirá brindar una solución definitiva a una necesidad esencial que impactará positivamente en numerosas familias.

Hoy 15:41

La Municipalidad de La Banda continúa desarrollando acciones estratégicas en el marco del “Plan Integral de Obras Públicas” destinado a mejorar la infraestructura urbana y optimizar los servicios básicos en distintos sectores de la ciudad.

En este sentido, la Secretaría de Obras Públicas continúa trabajando en la extensión de la red de agua potable sobre calle Juan José Paso en el barrio San Javier, una obra prioritaria solicitada por los residentes del sector. Su ejecución permitirá brindar una solución definitiva a una necesidad esencial que impactará positivamente en numerosas familias.

Durante una visita reciente a los trabajos, el intendente Roger E. Nediani destacó la importancia de estas acciones dentro del plan integral: “Estas son obras que muchas veces no se ven, pero requieren una inversión muy significativa por parte del municipio. En este caso, benefician a una zona con asentamientos que aún no cuentan con servicios básicos. Estamos en una etapa fundamental del proyecto, pensado para asegurar la infraestructura necesaria que permita avanzar luego con pavimentación y otros servicios esenciales”.

