La comuna bandeña dio a conocer cómo funcionarán sus servicios durante las festividades de Navidad

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable de los contenedores de residuos y no arrojar ningún tipo de desecho en la vía pública para evitar la formación de basurales.

Hoy 15:55

La Municipalidad de La Banda dio a conocer cómo funcionarán los servicios de limpieza y la atención al público del Mercado Unión durante las festividades de Navidad el 24 y 25 de diciembre.

Desde el área de Servicios Públicos se indicó que los servicios de barrido, levantado de contenedores y recolección de residuos con guardias mínimas durante el miércoles 24.

En este sentido, se solicita a los vecinos hacer un uso responsable de los contenedores de residuos y no arrojar ningún tipo de desecho en la vía pública para evitar la formación de basurales.

Finalmente, desde el Mercado Unión se anunció que durante el miércoles 24 el Mercado Unión en sector de venta de frutas, verduras y carnes funcionará a partir de las 7 hasta las 15.30hs; mientras que el área de ropa y calzados brindará atención al público en horario corrido hasta las 20. Y durante el jueves 25 permanecerá cerrado.

