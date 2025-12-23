El espacio de Punto Digital anunció el inició de su temporada de receso

Para la realización de gestiones y validaciones necesarias, se recomienda a los vecinos y vecinas utilizar la aplicación “Mi Argentina”.

Hoy 16:05

La Municipalidad informa a la comunidad que el espacio de Punto Digital que funciona en la Casa del Bicentenario permanecerá en receso desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026.

Durante este período, se encontrarán deshabilitadas las validaciones y los trámites presenciales que habitualmente se realizan en este espacio.

Para la realización de gestiones y validaciones necesarias, se recomienda a los vecinos y vecinas utilizar la aplicación “Mi Argentina”.

Asimismo, se comunica que quienes necesiten atención presencial podrán dirigirse al Punto Digital ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, barrio Campo Contreras, donde funciona otro espacio habilitado para este tipo de trámites.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad tomar las previsiones correspondientes y se agradece la comprensión, reafirmando el compromiso de seguir brindando información clara y accesible sobre los servicios disponibles.