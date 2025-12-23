Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 DIC 2025 | 30º
X
Locales

El espacio de Punto Digital anunció el inició de su temporada de receso

Para la realización de gestiones y validaciones necesarias, se recomienda a los vecinos y vecinas utilizar la aplicación “Mi Argentina”.

Hoy 16:05

La Municipalidad informa a la comunidad que el espacio de Punto Digital que funciona en la Casa del Bicentenario permanecerá en receso desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante este período, se encontrarán deshabilitadas las validaciones y los trámites presenciales que habitualmente se realizan en este espacio.

Para la realización de gestiones y validaciones necesarias, se recomienda a los vecinos y vecinas utilizar la aplicación “Mi Argentina”.

Asimismo, se comunica que quienes necesiten atención presencial podrán dirigirse al Punto Digital ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, barrio Campo Contreras, donde funciona otro espacio habilitado para este tipo de trámites.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad tomar las previsiones correspondientes y se agradece la comprensión, reafirmando el compromiso de seguir brindando información clara y accesible sobre los servicios disponibles.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron las identidades de los cinco muertos en la tragedia vial de Ruta 9
  2. 2. Imputaron a la conductora que transitó por la peatonal Tucumán en automóvil
  3. 3. Era un remís boletero y viajaban seis personas: todo lo que se sabe hasta ahora del trágico choque en la Ruta 9
  4. 4. El tiempo para este martes 23 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan 31º de máxima y probables tormentas aisladas
  5. 5. Policía le disparó a su ex pareja con su arma reglamentaria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT