El INDEC informó que los salarios crecieron 2,5% en octubre: cómo quedaron en relación con la inflación

El organismo estadístico publicó los datos sobre las remuneraciones promedio en el décimo mes del 2025. Qué pasó en cada uno de los sectores.

Hoy 17:46

El índice de salarios que elabora el INDEC mostró un aumento de 2,5% durante octubre en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima del nivel de inflación de ese mes, que fue de 2,3%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La variación interanual se ubicó en 43,1%, mientras que el indicador acumuló una suba de 33,7% con respecto a diciembre de 2024.

El crecimiento de los sueldos durante octubre se explicó por las subas de 2,1% en el sector privado registrado, de 1,9% en el sector público y de 4,2% en el sector privado no registrado.

Cómo quedaron los salarios registrados frente a la inflación en octubre de 2025

El índice de salarios mostró un incremento de 2,5% en el décimo mes de 2025. Al desagregar los datos por tipo de empleo, se ven diferencias entre los aumentos de sueldo que percibieron los diferentes sectores.

Los datos mensuales indican que en octubre los empleados del sector registrado tuvieron un incremento de 1,3% en sus remuneraciones. Esa cifra está integrada por la mejora de 2,1% el sector privado y 1,9% en el público (1,2% en el estado nacional y 2,1% en los provinciales).

En los primeros diez meses del año, en tanto, el promedio de los salarios registrados (24%) quedó 0,9 puntos por debajo de la inflación, que fue de 24,8% en octubre. Al interior de ese dato hay una disparidad: las remuneraciones del sector público acumularon un alza de 26,2% y le ganaron a la carrera de los precios, mientras los sueldos privados quedaron detrás, con una mejora de 22,9%.

La comparación interanual, en tanto, muestra que el sector registrado logró una recuperación del poder adquisitivo de los salarios. En los últimos 12 meses, los salarios de ese grupo de trabajadores aumentaron 31% explicados por el avance de 31,9% en el sector público y 30,5% en el privado.