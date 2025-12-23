El papa León XIV pidió una tregua global de 24 horas en Navidad y lamentó la negativa de Rusia

Dijo que siente “tristeza” por la posición de Moscú y renovó su esperanza para que la paz se mantenga en la Franja de Gaza.

Hoy 18:11

El papa León XIV llamó este martes a una tregua global de un día por Navidad y expresó su “gran tristeza” porque “aparentemente Rusia rechazó esta petición”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, declaró el pontífice a los periodistas en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

El Papa aseguró que le causa “mucha tristeza” que el Kremlin se opusiera a esta sugerencia de tregua y pidió que se pueda detener la guerra en todo el mundo durante al menos 24 horas.

Qué dijo el Papa

En su diálogo con periodistas, el Papa afirmó: “De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador un día de paz”.

Además, señaló: “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”.

Sobre la situación en Gaza, recordó que hace unos días recibieron en la parroquia de la Santísima Trinidad, la única Iglesia Católica en la Franja, la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala, y contó que este martes pudo hablar con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli.

“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó.

Al final de su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa explicó la situación a medios del Vaticano: “Los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”.