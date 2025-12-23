Violento asalto en Añatuya: detuvieron a un joven por atacar a un trabajador en la vía pública

Un violento episodio delictivo ocurrido en la ciudad de Añatuya tuvo avances en las últimas horas, luego de que personal policial lograra la detención de un sujeto conocido como “Ciruja”, acusado de protagonizar un asalto contra un joven que regresaba de su jornada laboral.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Departamental 13, quienes lograron interceptar al sospechoso en la intersección de las calles Ramos Mejía y Libarona, mientras realizaban recorridos preventivos por la zona. Allí identificaron a un hombre de 28 años, de apellido Ruiz, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente.

De acuerdo con la investigación, el hecho por el cual era intensamente buscado ocurrió sobre la avenida 25 de Mayo, cuando Ruiz habría interceptado a un joven de apellido Gómez que volvía de trabajar. Bajo amenazas y agresiones físicas, el atacante le exigió la entrega de su billetera, un abrigo y su teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Tras ser reducido, “Ciruja” fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado en calidad de detenido. El imputado, que cuenta con antecedentes penales, quedó a disposición de las autoridades judiciales de turno, que definirán los pasos a seguir en la causa caratulada como robo y lesiones.