Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 DIC 2025 | 29º
X
Policiales

Violento asalto en Añatuya: detuvieron a un joven por atacar a un trabajador en la vía pública

El hecho ocurrió sobre la avenida 25 de Mayo. El sospechoso estaba prófugo y fue capturado durante un patrullaje policial.

Hoy 18:32

Un violento episodio delictivo ocurrido en la ciudad de Añatuya tuvo avances en las últimas horas, luego de que personal policial lograra la detención de un sujeto conocido como “Ciruja”, acusado de protagonizar un asalto contra un joven que regresaba de su jornada laboral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Departamental 13, quienes lograron interceptar al sospechoso en la intersección de las calles Ramos Mejía y Libarona, mientras realizaban recorridos preventivos por la zona. Allí identificaron a un hombre de 28 años, de apellido Ruiz, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente.

De acuerdo con la investigación, el hecho por el cual era intensamente buscado ocurrió sobre la avenida 25 de Mayo, cuando Ruiz habría interceptado a un joven de apellido Gómez que volvía de trabajar. Bajo amenazas y agresiones físicas, el atacante le exigió la entrega de su billetera, un abrigo y su teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Tras ser reducido, “Ciruja” fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado en calidad de detenido. El imputado, que cuenta con antecedentes penales, quedó a disposición de las autoridades judiciales de turno, que definirán los pasos a seguir en la causa caratulada como robo y lesiones.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron las identidades de los cinco muertos en la tragedia vial de Ruta 9
  2. 2. Imputaron a la conductora que transitó por la peatonal Tucumán en automóvil
  3. 3. Era un remís boletero y viajaban seis personas: todo lo que se sabe hasta ahora del trágico choque en la Ruta 9
  4. 4. El tiempo para este martes 23 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan 31º de máxima y probables tormentas aisladas
  5. 5. Policía le disparó a su ex pareja con su arma reglamentaria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT