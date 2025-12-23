Causa ANDIS: el exnúmero 2 del organismo negó las acusaciones y responsabilizó a Diego Spagnuolo

Daniel Garbellini presentó un escrito ante la Justicia donde desmintió todas las acusaciones en su contra.

Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, presentó un informe ante la Justicia donde negó todos los delitos de los que se lo acusa y aseguró que Diego Spagnuolo era quien tomaba todas las decisiones dentro del organismo.

El abogado fue removido de su puesto tras el escándalo por presuntos sobornos en la adquisición de medicamentos y detalló en su defensa cómo asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Al respecto, agregó que sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar asistencia médica a personas con discapacidad sin cobertura social.

Garbellini aseguró que no tenía poder de decisión sobre las bajas de las pensiones a los beneficiarios, que eso era tarea de Spagnuolo, al igual que la adquisición de los medicamentos que administraba la ANDIS.

“Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios y empleados éramos usuarios del sistema, quedando sólo en manos de la Dirección Ejecutiva la administración del sistema con acceso pleno e irrestricto a toda la información, para dar publicidad y conocimiento público tanto de los procesos de las compulsas como de los pagos de las contrataciones de la ANDIS”, dijo Garbellini en su escrito.

Al respecto, reiteró: “No se encontraba dentro de mis facultades dar acceso a la información de estos procesos. Si por algún motivo, el Director Ejecutivo, decidió no abrir las contrataciones de la ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo, ello escapaba de mi responsabilidad y actuación”.

“Nunca tuve el poder de realizar transformaciones de fondo, a pesar de habérselas sugerido al Director Ejecutivo en diferentes oportunidades, su respuesta siempre era la misma 'esto se hace así desde siempre, todo acá es por urgencia’”, se lee en otro tramo del escrito presentado.

El escándalo estalló a raíz de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque estas no fueron consideradas como evidencia por el fiscal Franco Picardi. En esos materiales, se relacionaba a Garbellini con Eduardo Menem, colaborador cercano de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Hasta el momento, el único procesado que prestó testimonio oral fue Roger Grant, otro empleado de la agencia, quien afirmó que recibía instrucciones directas de Garbellini.

Grant administraba las adquisiciones a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) y se convirtió en una pieza clave del expediente.

Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. Según detallaron fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”, desde qué droguerías podían cotizar hasta el manejo de los tiempos administrativos.

También afirmó que ejecutaba instrucciones precisas sobre altas y bajas en el sistema y se mantenía al tanto de quiénes habían logrado presentar ofertas.

La declaración confirmó que el direccionamiento estaba centralizado en Garbellini. Grant lo ubicó como la figura que definía la operatoria y aseguró que sus decisiones eran meramente instrumentales. En cambio, evitó referirse a supuestos pagos ilícitos: de las presuntas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes siguieron la audiencia.

En el expediente figura además otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se intenta reconstruir.