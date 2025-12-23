El Hospital de Loreto reunió a todos sus Puestos Sanitarios

La reunión fue convocada por el Dr. Juan Tapia.

Hoy 20:55

El Dr. Juan Tapia Director del Hospital Zonal de Loreto convocó a todos los encargados, enfermeros, agentes sanitarios que prestan servicios en los distintos Puestos Sanitarios que dependen del Hospital Zonal de Loreto.

Se realizó en el salón de usos múltiples del nosocomio con la coordinación del Jefe de Personal Carlos Roldán asistieron los siguientes Puestos Sanitarios distribuidos en los departamentos Loreto, Silípica y uno de Atamisqui todos dependientes del Hospital Zonal: Villa Vieja, Tío Pozo, Los Sauces, La Revancha, Diente del Arado, Puesto de Juanes, San Vicente Sur, San José Sur, Ayuncha, La Noria, Monte Redondo, San Gregorio, Isla Verde, La Resbaloza, La Meleada, Sauce Solo, Crucesitas, Km 90, San José oeste; San Vicente Norte, Nueva Francia, Simbol, Árraga, La Abrita, Puesto del Medio, Buey.Rodeo, Manogasta, La Higuera, Campo Alegre, Villa Silipica, San Andrés, Sumamao; y Guanaco Sombriana departamento Atamisqui.

Cómo eje central el Dr. Juan Tapia explicó las formas de trabajo, la optimación de los recursos y equipamientos, lineamientos generales, coordinación con los distintos servicios, procesos administrativos, planeamiento de acciones futuras, operativos de atención, con la óptica central a los vecinos de cada localidad y parajes con acciones de medicina preventiva de primer nivel sanitario como vacunación, control de gestantes, control de niños sanos, de enfermedades crónicas no transmisibles cómo hipertensión arterial, diabetes.