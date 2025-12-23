Sergio Salto, Daniel Luna e Iván Garzón, los refuerzos de Vélez para los cuartos de final

Los experimentados jugadores se suman al Fortín para la serie con Independiente de Catamarca.

Hoy 22:48

Vélez de San Ramón se reforzó con jerarquía de cara a los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur. El Fortín sumó a Sergio “Chura” Salto, Daniel Luna e Iván Garzón para la serie ante Independiente de Catamarca, en busca de seguir avanzando en el certamen.

Entre las incorporaciones se destaca Sergio Salto, volante o lateral izquierdo de amplia trayectoria, que aportará experiencia y equilibrio en el mediocampo. También se suma Daniel Luna, mediocampista que llega para reforzar la zona central, y el regreso de Iván Garzón, goleador conocido por la institución y pieza clave en el esquema ofensivo del equipo de Pablo Ávila.

El Fortín llega entonado tras eliminar a Unión Aconquija en Catamarca, un resultado que fortaleció la ilusión del plantel y el cuerpo técnico de cara a esta nueva instancia decisiva.

En caso de superar a Independiente de Catamarca, Vélez de San Ramón avanzará a semifinales, donde se medirá con el ganador de la llave entre Comercio y Central Argentino, en un posible cruce de alto voltaje para el fútbol santiagueño.