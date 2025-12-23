Güemes anunció la llegada de cinco refuerzos para la próxima temporada: ¿qué puestos ocuparán?

El Gaucho continúa armando su plantel para afrontar el torneo de la Primera Nacional 2026.

Güemes continúa moviéndose con intensidad en el mercado de pases y anunció la llegada de cinco refuerzos para la próxima temporada de la Primera Nacional 2026, con el objetivo de conformar un plantel competitivo desde el inicio.

El equipo dirigido por Juan Vieta sigue sumando nombres para llegar de la mejor manera al arranque del torneo, donde el Gaucho debutará como local ante Nueva Chicago el fin de semana del 7 de febrero de 2026.

Entre las incorporaciones se destacan dos arqueros, dos volantes centrales y un defensor, reforzando puestos clave dentro del plantel.

En el arco arribó Leandro Finochietto, guardameta de 28 años, nacido en Buenos Aires y con pasos por Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Guaireña FC de Paraguay, Alvarado y Deportivo Morón. Mide 1,86 metros y llega para aportar experiencia bajo los tres palos.

También se suma Tomás Palleres, arquero cordobés de 26 años y 1,89 metros, con una extensa trayectoria en clubes como Atlético Rafaela, Crucero del Norte, Sporting Salto, La Picada, Jorge Brown, Acción Juvenil y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Para reforzar la defensa llegó Emilio Lazza, defensor central de 31 años, nacido en Entre Ríos y con recorrido en Gimnasia de Concepción del Uruguay, Atlético Paraná, Olimpo y Deportivo Morón. Su altura de 1,89 metros le da presencia aérea a la última línea.

En el mediocampo, el Gaucho incorporó a Gianfranco Baier, volante central de 26 años, oriundo de Monte Buey, Córdoba, que jugó en Belgrano, Unión Sunchales, Unión Magdalena de Colombia y Argentino de Monte Maíz.

La nómina se completa con Franco Bergés, mediocampista central de 24 años, nacido en Buenos Aires, con experiencia en Curicó Unido de Chile, El Porvenir, Ferro Carril Midland y Tristán Suárez.

Con estas incorporaciones, Güemes sigue dando pasos firmes en el armado de su plantel, con la mira puesta en ser protagonista en una Primera Nacional 2026 que se anticipa exigente.