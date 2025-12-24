Millonario botín: delincuentes escaparon con 40 mil dólares de un estudio contable

El atraco se produjo en la ciudad de Resistencia, en la vecina provincia de Chaco. Los delincuentes habrían ingresado tras violentar una ventana trasera. Las cámaras del inmueble serán clave para llegar a los delincuentes.

Hoy 07:23

El damnificado fue identificado como Diego José Romero Villán (48), contador público de Resistencia, quien relató que personas desconocidas ingresaron a su oficina ubicada en la planta alta del inmueble, correspondiente al estudio contable "Romero y Asociados", y sustrajeron una caja fuerte metálica color negro, mediana, que contenía en su interior la suma de 40 mil dólares en efectivo y documentación variada.

De acuerdo a lo que pudo saber Diario Norte, los delincuentes habrían accedido al lugar tras forzar una ventana trasera que da al garaje del inmueble, lo que les permitió ingresar sin ser advertidos. El hecho fue descubierto por Romero al iniciar su jornada laboral, momento en el que constató la falta de la caja fuerte y dio aviso inmediato a las autoridades.

En el lugar, los efectivos procedieron a realizar las primeras diligencias investigativas, entre ellas la obtención del disco de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de identificar a los autores del ilícito.

Además, se continúa con el relevamiento de otras cámaras cercanas y la toma de declaraciones a posibles testigos que pudieran aportar datos relevantes. El robo generó gran preocupación en el ámbito profesional, ya que además del dinero sustraído, la caja fuerte contenía documentación sensible vinculada al ejercicio contable, lo que podría afectar a clientes y terceros.

La investigación se encuentra en curso y las autoridades trabajan para esclarecer el hecho y recuperar los bienes sustraídos. Hasta el lugar acudió la fiscal de investigaciones en turno N°2 Ana González de Pacce, quien dispuso varias medidas, entre ellas, que el personal de la División de Rastros de Investigaciones Complejas, proceda al levantamiento de huellas.

Un hecho horas después del revuelo en la Policía

El atraco se produjo pocos días después de los cambios en áreas sensibles de la Policía del Chaco, que incluyeron rotaciones de comisarios y oficiales de distintos rangos. La situación se da en un contexto marcado por el escandaloso episodio ocurrido en el polígono policial de Colonia Benítez, donde siete efectivos fueron detenidos por Gendarmería tras el robo de nueve kilos de cocaína durante una incineración oficial. En paralelo, y con motivo de las fiestas de fin de año, se desarrollan diversos operativos de prevención en toda la ciudad. Sin embargo, este millonario robo deja al descubierto falencias en la cobertura y eficacia de dichos dispositivos de seguridad.