Catamarca: realizaron toque de sirena de Alarmas Tempranas en El Rodeo

La idea es tener todo preparado ante eventuales contingencias climáticas. Se cumplirán 12 años de la tragedia en El Rodeo y las autoridades quieren evitar cualquier imprevisto.

Hoy 08:27

El martes, personal de Protección Civil y Gestión de Riesgos llevó a cabo el toque de sirena de Alarmas Tempranas en la zona de “El mástil” en la Localidad de El Rodeo, en el departamento Ambato, en la vecina provincia de Catamarca. El objetivo de la acción fue familiarizar a los habitantes de la señal de alarma de evacuación en caso de emergencias.

Este Sistema de Alarmas Tempranas refuerza el monitoreo en tiempo real de datos como cantidad de lluvia caída, lluvia acumulada e incremento del caudal, lo que permite implementar acciones preventivas, evacuaciones y la articulación eficiente de tareas de gestión de riesgos ante posibles crecidas del Río Ambato.

Al respecto, según informa El Esquiú de Catamarca, el director de Defensa Civil Walter Zárate comento: “Estamos ya a casi 12 años de que fue la tragedia en El Rodeo, este aluvión que azotó a la comunidad y causó víctimas fatales y como todos los años Defensa Civil se encuentra aquí realizando prueba de la sirena que sirve de alarma temprana para alertar al pueblo cuando justamente tengamos algún tipo de evento adverso”.

“Este sistema viene a complementar el sistema de alarma temprana que está instalado en el viejo hospital de El Rodeo y sirve justamente para trabajar y anticiparnos a algún evento adverso. Esta es una prueba que realizamos para que las personas se familiaricen con el sonido de esta alarma y que es el paso previo a hacer simulaciones”, indicó.

