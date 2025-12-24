Ingresar
El incendio de un camión generó pánico sobre la Ruta 34

El hecho dejó solo daños materiales. Ocurrió en la intersección de rutas 34 y 92.

Hoy 08:46

Personal de Seguridad Vial que se encontraba apostado en la intersección de las rutas nacionales 34 y provincial 92 intervino en el principio de incendio de un camión que circulaba por la zona.

Ante la emergencia, los bomberos iniciaron de manera inmediata las tareas de coordinación y comunicación con la Municipalidad de Colonia Dora. En paralelo, se procedió a solicitar el estado de alerta a los pares de la ciudad de Añatuya, con el objetivo de contar con refuerzos en caso de que la situación se agravara.

Gracias a la rápida respuesta y al trabajo coordinado entre las distintas partes, se logró sofocar el foco ígneo que afectaba al rodado y posteriormente se realizaron las tareas de enfriamiento de la unidad, evitando así la propagación del fuego y mayores daños materiales.

Como consecuencia del incidente no se registraron personas lesionadas, aunque sí se produjeron demoras momentáneas en el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y se garantizaba la seguridad en la zona.

Las autoridades destacaron la colaboración de quienes intervinieron y recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de situaciones para permitir una respuesta rápida y eficaz.

