Racing avanza por Milton Giménez y Boca consulta condiciones por Gabriel Rojas

La Academia ya tomó contacto con el entorno del delantero de Boca, mientras que el Xeneize analiza consultar condiciones por el lateral izquierdo como parte de una posible negociación.

Hoy 09:42

Racing comenzó a moverse en el mercado y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Milton Giménez. El centrodelantero de Boca es un pedido expreso de Gustavo Costas para reforzar la ofensiva de cara a la temporada 2026 y, si bien todavía no hubo contacto entre clubes, la dirigencia de Avellaneda ya habló con la representación del jugador para conocer su situación contractual.

No es la primera vez que la Academia se interesa en Giménez. Ya lo había hecho en el mercado anterior, cuando desde Boca pedían cerca de siete millones de dólares, cifra que finalmente frenó la operación. En ese entonces, Racing optó por Elías Torres, quien luego sufrió una grave lesión de rodilla y recién podría reaparecer en el segundo semestre de 2026. Además, Adrián Balboa no terminó de consolidarse y su continuidad está en duda.

Desde el lado del Xeneize, la postura es clara: el jugador es negociable, siempre que se recupere la inversión realizada en 2024, cercana a los cuatro millones de dólares. En ese contexto, Boca evalúa incluir futbolistas en una posible negociación y uno de los nombres que aparece es el de Gabriel Rojas, lateral izquierdo titular en Racing y uno de los mejores del puesto en el fútbol argentino en los últimos años.

Sin embargo, en Avellaneda consideran a Rojas una pieza clave en el esquema de Costas y no estarían dispuestos a desprenderse de él. Por eso, más allá de que Boca consultará condiciones, la operación aparece como compleja y dependerá de si Racing puede acercarse a la cifra que pretende el club de la Ribera o encontrar una alternativa que destrabe la negociación.