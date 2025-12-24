Blondel rompió el silencio tras ser relegado en Boca: “Cuesta no jugar”

El lateral derecho no suma minutos desde mayo, habló por primera vez de su situación en el Xeneize y reconoció lo difícil que es sentirse afuera del equipo. Su salida a Argentinos Juniors aparece cada vez más cerca.

Hoy 09:47

Lucas Blondel atraviesa uno de los momentos más complejos desde su llegada a Boca. El lateral derecho no juega desde la eliminación en el Torneo Apertura 2025, cuando el Xeneize cayó 1-0 ante Independiente en La Bombonera el 19 de mayo, y desde entonces no volvió a sumar minutos oficiales.

Con la chance concreta de salir en este mercado de pases rumbo a Argentinos Juniors, Blondel habló por primera vez sobre su falta de continuidad y fue sincero sobre el impacto que tiene para un futbolista estar tanto tiempo afuera. “Cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”, expresó en diálogo con La Fábrica del Podcast, donde además remarcó que siempre se sintió mejor “dentro de una cancha con gente al lado que solo”.

Más allá de su situación deportiva, el defensor destacó lo que representa el club: “Es un club que tiene todo y más. Lo que le da esa grandeza, esa locura que tiene, es la gente. Es imposible salir a la calle y que nadie te diga ‘aguante Boca’”, aseguró sobre el peso social e institucional del Xeneize.

Boca pagó 1.850.000 dólares por su cláusula de rescisión cuando llegó desde Tigre en julio de 2023. Desde entonces, el nacionalizado suizo disputó 32 partidos, convirtió cuatro goles y dio una asistencia. Supo ser titular con Fernando Gago, durante el interinato de Mariano Herrón y también con Diego Martínez, hasta que una grave lesión de rodilla lo marginó varios meses.

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, Blondel no volvió a sumar minutos, situación que tampoco se modificó durante el breve ciclo de Claudio Úbeda. En ese contexto, hace algunos días su pareja, la periodista Morena Beltrán, también se refirió al momento que vive el jugador y habló de “incertidumbre” respecto a la falta de consideración del cuerpo técnico.

Todo indica que Blondel saldrá de Boca en este mercado de pases y su destino sería Argentinos Juniors, que ya tendría acordado un préstamo con el club, a la espera del visto bueno final del futbolista para cerrar la operación.