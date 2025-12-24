No hubo acuerdo para la renovación y Jonathan Galván deja Central Córdoba

El defensor continuará su carrera en la Gloria. Su salida se suma a otras bajas importantes y obliga a una profunda reestructuración del plantel de cara a la temporada 2026.

Hoy 10:35

Jonathan Galván se va de Central Córdoba y continuará su carrera en Instituto de Córdoba luego de no alcanzar un acuerdo para renovar su vínculo con la dirigencia santiagueña. El defensor, de 33 años, se marchó con el pase en su poder tras un ciclo en el que logró continuidad y protagonismo, y afrontará un nuevo desafío en la temporada 2026 con la camiseta de la Gloria.

La partida de Galván representa una baja sensible para el conjunto del barrio Oeste, que ya había perdido semanas atrás a Lucas Abascia.

A estas bajas se suman también las de José Florentín, Gastón Verón, Matías Perelló y Matías Godoy, lo que configura un escenario de reconstrucción profunda en varias líneas del equipo. El recambio será clave para las aspiraciones del Ferroviario en una temporada que se presenta exigente tanto a nivel local como nacional.

En cuanto a incorporaciones, Central Córdoba sumó un refuerzo en defensa: Agustín Quiroga, zaguero central de 23 años, que llega a préstamo por un año desde Independiente, club dueño de su pase. El acuerdo es sin cargo, con opción de compra, y apunta a aportar alternativas y competencia interna en una zona que hoy aparece como prioritaria para reforzar.

Por el lado de las continuidades, el club todavía conserva una base importante de jugadores con contrato vigente. Siguen en el plantel Leonardo Marchi, Lucas Varaldo, Javier Vallejos y Yuri Casermeiro, además de Matías Vera y Lucas Besozi, quienes continuarán hasta mitad de año. También permanecerán Fernando Juárez, cuyo préstamo desde Platense se extiende hasta diciembre de 2026, y Juan Pablo Pignanani, con vínculo asegurado hasta fines de 2026.