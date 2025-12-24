Quién es Joaquín Flores, la joyita de River que se sumaría a Central Córdoba

El volante llegaría a préstamo desde el Millonario en busca de rodaje profesional.

Central Córdoba se mueve en el mercado y apunta a sumar juventud y proyección a su plantel. En ese sentido, está muy cerca de concretar la llegada de Joaquín Flores, una de las promesas de River, que arribará a préstamo por un año para afrontar la temporada 2026.

El futbolista, de 20 años, es oriundo del barrio Villa Obrera, en Tafí Viejo (Tucumán). Es zurdo y se desempeña como extremo o volante por izquierda, posiciones en las que se destaca por su técnica y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Flores acumula 54 partidos en Reserva con la camiseta del Millonario y en el último torneo disputó 10 encuentros, todos en la primera parte del certamen. En el tramo final solo sumó minutos ante Vélez y luego quedó al margen en los siete partidos restantes por decisión del cuerpo técnico, lo que lo llevó a buscar continuidad en el fútbol profesional.

Su debut con el primer equipo de River se dio en un amistoso el 15 de noviembre de 2023 frente a Colo Colo, donde tuvo sus primeros minutos en el plantel superior.

En cuanto a su situación contractual, a mediados de 2025 renovó su vínculo con River hasta el 31 de diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. Por eso, su llegada a Central Córdoba será a préstamo, con el objetivo de sumar rodaje y experiencia en la máxima categoría.