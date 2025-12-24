Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Quién es Joaquín Flores, la joyita de River que se sumaría a Central Córdoba

El volante llegaría a préstamo desde el Millonario en busca de rodaje profesional.

Hoy 11:33
Joaquín Flores

Central Córdoba se mueve en el mercado y apunta a sumar juventud y proyección a su plantel. En ese sentido, está muy cerca de concretar la llegada de Joaquín Flores, una de las promesas de River, que arribará a préstamo por un año para afrontar la temporada 2026.

El futbolista, de 20 años, es oriundo del barrio Villa Obrera, en Tafí Viejo (Tucumán). Es zurdo y se desempeña como extremo o volante por izquierda, posiciones en las que se destaca por su técnica y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Flores acumula 54 partidos en Reserva con la camiseta del Millonario y en el último torneo disputó 10 encuentros, todos en la primera parte del certamen. En el tramo final solo sumó minutos ante Vélez y luego quedó al margen en los siete partidos restantes por decisión del cuerpo técnico, lo que lo llevó a buscar continuidad en el fútbol profesional.

Su debut con el primer equipo de River se dio en un amistoso el 15 de noviembre de 2023 frente a Colo Colo, donde tuvo sus primeros minutos en el plantel superior.

En cuanto a su situación contractual, a mediados de 2025 renovó su vínculo con River hasta el 31 de diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. Por eso, su llegada a Central Córdoba será a préstamo, con el objetivo de sumar rodaje y experiencia en la máxima categoría.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad recuerda que para habilitar la venta de pirotecnia se deberá cumplir con requisitos establecidos por ordenanza
  2. 2. El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena
  3. 3. Fuerte choque en Añatuya: un motociclista terminó herido y fue trasladado de urgencia al hospital
  4. 4. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo”: Villarruel cuestionó al Ejecutivo por los fondos del Senado
  5. 5. “LAM es mi vida”: Yanina Latorre se despidió del programa tras diez años y cerró una etapa histórica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT