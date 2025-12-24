Napoli invitó a Boca para jugar un amistoso en el Diego Armando Maradona

El club italiano le acercó una propuesta formal al Xeneize para disputar un partido en Nápoles con un fuerte valor simbólico, aunque el principal obstáculo hoy es encontrar una fecha en medio de un calendario cargado en 2026.

Napoli le hizo llegar en las últimas horas una invitación a Boca para disputar un partido amistoso en Nápoles, en el estadio Diego Armando Maradona, en un encuentro que tendría un enorme valor simbólico por la historia que une al club italiano, al ídolo y al Xeneize.

La propuesta se enmarca además dentro del proceso de remodelación del estadio, lo que le suma un condimento especial al evento. La idea es concreta, está sobre la mesa y genera entusiasmo tanto en Italia como en Argentina, ya que sería una jornada cargada de emoción y homenaje para la figura de Maradona.

Sin embargo, el principal escollo es la fecha. Los calendarios europeos suelen ser muy ajustados, con torneos locales y competencias internacionales casi sin respiro. A eso se suma que en 2026 se disputará el Mundial, entre el 11 de junio y el 19 de julio, lo que reduce aún más las ventanas disponibles.

Del lado de Boca, la agenda tampoco da tregua: Copa Libertadores, torneos locales y Copa Argentina forman parte del calendario anual. Encontrar un espacio que sea compatible para ambos clubes y que además permita resolver la logística de trasladar al plantel a Italia no será sencillo.

Por ahora, la idea está, el interés existe y la ilusión también. Todo dependerá de que las partes puedan encontrar una fecha que permita convertir el deseo en realidad y darle forma a un amistoso que tendría un significado muy especial para el mundo del fútbol.