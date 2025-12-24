Independiente, cerca de vender a Felipe Loyola: la oferta de Santos y qué pretende el Rojo

El club brasileño envió una propuesta formal por el chileno, pero hay diferencias por el monto final. Desde Avellaneda quieren que los seis millones de dólares sean netos.

Hoy 15:16

Independiente está cerca de concretar una venta importante en este mercado y el nombre que aparece en el centro de la escena es el de Felipe Loyola. Afectado por la crisis económica, el Rojo sabe que necesita vender y el chileno es hoy uno de los futbolistas más buscados por su rendimiento y proyección.

El principal interesado es Santos, que ya envió una oferta formal para quedarse con el jugador. El club brasileño propuso seis millones de dólares por el 80% del pase, pero el monto es bruto, mientras que en Avellaneda pretenden que esa cifra sea neta, libre de impuestos y comisiones. Esa es hoy la diferencia que mantiene frenada la operación.

Si Santos acepta corregir ese punto y se acerca a lo que pide Independiente, la transferencia se destraba y Loyola se irá al fútbol brasileño para jugar en el Peixe, que viene de salvarse del descenso y de clasificar a la Copa Sudamericana, en un plantel que vuelve a tener como figura a Neymar.

Desde su llegada al club, Loyola se transformó en una pieza clave para el equipo que dirige Gustavo Quinteros. Tuvo un primer semestre de nivel alto, jugando tanto como lateral derecho como de volante, sufrió una leve baja en el inicio del segundo tramo del año y cerró la temporada levantando su rendimiento.

En total, Loyola disputó 62 partidos oficiales, convirtió 11 goles y entregó siete asistencias, números que lo posicionan como uno de los jugadores más influyentes del Rojo en 2025 y explican el fuerte interés del fútbol brasileño por llevárselo.