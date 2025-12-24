Otro argentino podría sumarse al Atlético de Madrid de Simeone

El defensor del Bournemouth es uno de los apuntados por el Cholo para reforzar la defensa del Colchonero. Quedaría libre en junio y no ocuparía cupo de extranjero.

Hoy 15:42

Un argentino vuelve a aparecer en el radar de Diego Simeone. A pocos días de que se abra el mercado invernal en Europa, Marcos Senesi, defensor del Bournemouth y reciente convocado a la Selección Argentina, figura entre los nombres que sigue de cerca el Atlético Madrid, aunque su llegada no sería inmediata sino pensada para la temporada 2026.

El central de 28 años es una pieza clave para Andoni Iraola en el conjunto inglés: fue titular en 17 de los 18 partidos del equipo en la actual Premier League y completó los 90 minutos en 13 de ellos. Sin embargo, su contrato vence en junio y, por ahora, no tiene intenciones de renovarlo, ya que busca dar un nuevo salto en su carrera.

Ese contexto abre una oportunidad inmejorable para el Atlético. Si Senesi no renueva, desde el 1° de enero podrá negociar como agente libre, lo que permitiría al Colchonero incorporarlo sin pagar transferencia, solo haciéndose cargo de su salario. Además, el ex San Lorenzo y Feyenoord cuenta con pasaporte italiano, por lo que no ocuparía cupo de extranjero.

Para Simeone, Senesi encaja como central zurdo ideal en una defensa que hoy genera más dudas que certezas. Actualmente, solo Marc Pubill parece tener su lugar asegurado, mientras que nombres como Le Normand, Giménez, Hancko y Lenglet no lograron consolidarse.

De concretarse, se sumaría a la lista de argentinos del Atlético que hoy integran Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Juan Musso. No obstante, no será una negociación sencilla: según medios españoles, FC Barcelona también sigue de cerca al defensor.

Mientras tanto, Senesi continúa enfocado en su presente en la Premier League y en ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. En la actual temporada ya suma tres asistencias, es líder dentro del campo y viene de integrar las últimas dos convocatorias de la Selección, incluyendo los 90 minutos ante Venezuela.