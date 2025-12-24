María Corina Machado dijo que pronto regresará a Venezuela y denunció amenazas de muerte a presos políticos

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz mencionó a los presos del complejo El Rodeo, donde se cree que está alojado el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Hoy 16:15

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, prometió este miércoles que regresará “muy pronto” a Venezuela y alertó sobre “amenazas directas” y “sistemáticas” de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo. Allí estaría encarcelado el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo.

“Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal”, dijo la dirigente en un mensaje de audio en X, sin dar más detalles al respecto.

Además, afirmó: “Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que yo sé que nuestra gente entiende mejor que nadie.

En otro mensaje escrito en su cuenta de X, Machado aseguró que las amenazas contra detenidos son “emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado”.

La advertencia se suma a la denuncia realizada en el mismo sentido por la pareja de Gallo, María Gómez, el lunes, ante la cancillería argentina.

Gallo denunció que los extranjeros detenidos en la prisión del Rodeo 1, en Venezuela, donde se cree que está recluida su pareja, sufren “tortura psicológica” por parte de sus carceleros. Gallo está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 sin derecho a abogado ni contacto con sus familiares.