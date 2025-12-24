Brindis de fin de año y homenaje a empleados municipales que se jubilaron en La Cañada

Desde la comisión Municipal se homenajeó a las trabajadoras y los trabajadores de La Cañada.

Hoy 16:15

La Comisión Municipal de La Cañada llevó a cabo un emotivo brindis de fin de año destinado a sus empleados, ocasión en la que se rindió un especial homenaje a los trabajadores y trabajadoras que culminaron su etapa laboral y accedieron a la jubilación, tras años de servicio a la comunidad.

El acto estuvo encabezado por el comisionado municipal, Cristian Abiakel, quien estuvo acompañado por la diputada provincial Nilda Moyano, además de personal de las distintas áreas que conforman el organismo comunal.

Durante el encuentro, se destacó la trayectoria, el compromiso y la dedicación de quienes, a lo largo de los años, fueron parte fundamental del crecimiento y desarrollo del pueblo. El reconocimiento se dio en un clima de emoción, agradecimiento y camaradería, en el marco de las celebraciones de cierre de año.

En su mensaje, el comisionado Abiakel expresó: “Hoy no es una despedida, sino un agradecimiento profundo. Cada uno de los trabajadores que se jubila deja una huella imborrable en nuestra comunidad. Son años de esfuerzo, responsabilidad y vocación de servicio que merecen todo nuestro reconocimiento”.

Asimismo, resaltó la importancia del rol de los empleados municipales en la vida cotidiana del pueblo y deseó lo mejor a quienes inician una nueva etapa. “Les deseamos una jubilación plena, con tiempo para la familia, el descanso y los proyectos personales, sabiendo que siempre serán parte de la historia de La Cañada”, indicó al respecto.

Desde la Comisión Municipal destacaron que este tipo de homenajes buscan poner en valor el trabajo silencioso y constante de los empleados, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una gestión cercana y humana.