La China Suárez negó presionar a Mauro Icardi para que vuelva a River: “Feliz en Turquía”

La actriz salió al cruce de los rumores que la vinculan con un supuesto intento de convencer al futbolista para regresar a la Argentina y jugar en River Plate “a cualquier precio”.

Hoy 17:03

La novela mediática que tiene como protagonistas a Mauro Icardi, River Plate y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la actriz reaccionara con dureza en redes sociales frente a versiones que aseguran que estaría presionando al delantero para que deje Turquía y vuelva a jugar en el fútbol argentino.

El rumor comenzó a circular a partir de una serie de publicaciones del periodista Gustavo Méndez, señalado por varios colegas como cercano al entorno de Icardi y Suárez. En su cuenta de X, Méndez aseguró que habría existido una charla entre el futbolista y Stefano Di Carlo, flamante presidente de River Plate, para evaluar una posible llegada del goleador al club de Núñez.

Según trascendió, desde River buscan conocer si Icardi tiene intenciones reales de jugar en la Primera División argentina. No obstante, desde la dirigencia millonaria reconocen que se trata de una operación compleja, especialmente por cuestiones contractuales y económicas, ya que el delantero mantiene vínculo vigente con el Galatasaray.

Las especulaciones se reforzaron luego de que la China Suárez asegurara en su visita al programa Otro Día Perdido que, en caso de regresar al país, el destino futbolístico de Icardi sería River. En paralelo, desde Turquía surgieron versiones sobre una posible no renovación del contrato del jugador, que vence en junio de 2026.

La situación tomó mayor repercusión cuando el periodista Pablo Calvari, vinculado al mundo River, afirmó que este martes se habría realizado una reunión entre Icardi y Di Carlo en una oficina de Puerto Madero. Según su relato, el futbolista expresó su deseo de vestir la camiseta del Millonario y manifestó que lo económico podría pasar a un segundo plano, aunque River debería negociar con el Galatasaray para destrabar la operación.

“El jugador todavía tiene contrato por seis meses más. Vence en junio de 2026. La pelota ahora la tiene Di Carlo”, sostuvo Calvari, quien además afirmó que la China Suárez “ya le habría dado el ok” a su pareja para volver a la Argentina, comentario que desató la reacción inmediata de la actriz.

A través de su cuenta de X, la China Suárez negó rotundamente las versiones y fue contundente:

“¿Que yo ‘di el ok’ para qué? Jajaja. No me meto en la carrera de mi pareja. No soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”, escribió.

De esta manera, la actriz desmintió cualquier tipo de presión sobre Mauro Icardi y dejó en claro que no influye en las decisiones profesionales del futbolista, mientras el posible pase a River sigue siendo, por ahora, solo un rumor.