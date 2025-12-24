Video viral: suspendieron a un médico por golpear a un paciente en una camilla

Las impactantes imágenes se difundieron en redes sociales, generaron indignación y derivaron en la suspensión del profesional y una investigación oficial.

Hoy 17:55

Un médico fue suspendido en la India luego de que se viralizara un video en el que se lo ve golpeando violentamente a un paciente recostado en una camilla dentro del Indira Gandhi Medical College (IGMC), ubicado en la ciudad de Shimla. El hecho generó una fuerte reacción en redes sociales y motivó la intervención de las autoridades.

En las imágenes, ampliamente difundidas en distintas plataformas, se observa a un médico con barbijo y anteojos propinándole varios golpes en el rostro a un hombre que permanece acostado, mientras intenta defenderse con movimientos de brazos y piernas. La escena provocó repudio inmediato entre los usuarios.

Según informó el medio The Times of India, el profesional fue identificado como Dr. Raghav Narula, quien fue acusado de agredir al paciente Arjun Panwar, de 36 años, durante una discusión dentro del establecimiento sanitario.

De acuerdo con el relato de la víctima, Panwar había ingresado al hospital por problemas respiratorios y se encontraba descansando en una cama del área de neumología tras realizarse estudios médicos. En ese contexto, el médico se le habría dirigido de manera considerada irrespetuosa, tratándolo como “tú”, una forma informal que en la cultura india no suele utilizarse con desconocidos.

“El médico vino y empezó a preguntarme por mis informes. Me llamaba ‘tú’. Cuando le pregunté si hablaba de la misma manera con sus familiares, comenzó a golpearme”, relató el paciente a medios locales.

Tras la difusión del video, las autoridades del Indira Gandhi Medical College decidieron suspender preventivamente al médico, mientras que Panwar presentó una denuncia policial. Desde la institución confirmaron que se inició una investigación formal para esclarecer lo sucedido.

“Hemos iniciado una investigación. Se están analizando las circunstancias de la presunta agresión y se registrarán las declaraciones de los médicos acusados”, señalaron fuentes oficiales citadas por la prensa local.

El caso continúa bajo investigación y reavivó el debate sobre la violencia en el ámbito hospitalario y el trato entre profesionales de la salud y pacientes.