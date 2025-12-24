Impactante vuelco en la Ruta 34: una Ford Ranger terminó destruida cerca de Beltrán

Un vuelco de una camioneta cerca de la Capital del Melón dejó heridos que fueron trasladados al Hospital Regional.

Hoy 15:14

Un siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 13 en la Ruta Nacional 34, a la altura de la ciudad de Beltrán, donde una camioneta Ford Ranger protagonizó un vuelco por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del accidente, los ocupantes del vehículo resultaron heridos y debieron ser asistidos en el lugar por personal de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Regional Ramón Carrillo de la ciudad Capital para una mejor evaluación y atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia, mientras se realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco. El tránsito se vio parcialmente afectado durante el operativo.