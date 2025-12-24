Impactante vuelco en la Ruta 34: una Ford Ranger terminó destruida cerca de Beltrán

Un vuelco de una camioneta cerca de la Capital del Melón dejó heridos que fueron trasladados al Hospital Regional.
Un siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 13 en la Ruta Nacional 34, a la altura de la ciudad de Beltrán, donde una camioneta Ford Ranger protagonizó un vuelco por causas que aún se investigan.
Como consecuencia del accidente, los ocupantes del vehículo resultaron heridos y debieron ser asistidos en el lugar por personal de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Regional Ramón Carrillo de la ciudad Capital para una mejor evaluación y atención médica.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia, mientras se realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco. El tránsito se vio parcialmente afectado durante el operativo.