Ruta 34: un niño está grave tras el violento vuelco de una camioneta ocurrido en Beltrán

La policía informó que la camioneta volcó en la Ruta 34 al chocar con un colectivo. El pequeño fue trasladado en grave estado al hospital.

Hoy 18:08

Un grave siniestro vial se registró este miércoles, alrededor de las 13, sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 709, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 46 de Beltrán. El hecho involucró a una camioneta Ford Ranger y a un colectivo de larga distancia, y dejó como saldo a un menor de 8 años herido de gravedad.

Según el informe policial, al arribar al lugar los efectivos constataron que una camioneta Ford Ranger, de color blanco, había colisionado y terminado volcada tras impactar con un colectivo que circulaba en sentido norte-sur con destino a la ciudad de Selva.

El conductor de la camioneta, un hombre de 45 años, domiciliado en una zona rural del paraje Cuatro Bocas, manifestó que se desplazaba de sur a norte junto a su esposa y su hijo cuando un automóvil gris, que no pudo identificar, intentó sobrepasar al colectivo.

Para evitar una colisión frontal, realizó una maniobra brusca, perdió el control del rodado e impactó en la parte frontal derecha del ómnibus.

El colectivo era conducido por un hombre de 55 años, con domicilio en el barrio Central Argentino de La Banda, y transportaba a unos 30 pasajeros, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del hospital de Beltrán, que trasladó de urgencia al menor en grave estado y a su madre hacia un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.