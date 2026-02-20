Ingresar
Central Córdoba recibe al sorprendente Tigre con la necesidad de volver al triunfo

El Ferroviario enfrenta esta noche al Matador buscando recuperar la sonrisa en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 10:56

Central Cordoba recibe este sábado a Tigre con una consigna clara: volver al triunfo y cambiar la imagen en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Futbol.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Único “Madre de Ciudades”, por la fecha 6, en un cruce que enfrenta realidades opuestas.

No fue el inicio de temporada esperado para el equipo dirigido por Lucas Pusineri. El Ferroviario suma apenas 4 puntos en 5 fechas y ya quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer por penales ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Su única alegría fue ante Unión, justamente en el Madre de Ciudades. Por eso, el conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte en casa para recuperar confianza y no perder terreno en la zona.

Además, viene de una derrota frente a Instituto Atletico Central Cordoba, resultado que profundizó la necesidad de sumar de a tres. Un nuevo traspié complicaría la situación del equipo y generaría más interrogantes sobre la continuidad del DT.

Tigre, invicto y líder

En la vereda de enfrente, el presente del Matador es completamente distinto. El equipo conducido por Diego Dabove es uno de los pocos invictos del certamen y, al inicio de la fecha, lidera la Zona B con 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate.

Además, avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 2-0 a Claypole y ahora se medirá con Independiente Rivadavia.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Tiago Cravero, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero.
DT: Diego Dabove.

Datos del partido

  • Hora: 21.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Nicolás Ramírez
  • Estadio: Madre de Ciudades

En el Madre de Ciudades, el Ferroviario se juega mucho más que tres puntos. Necesita recuperar la sonrisa, reencontrarse con su gente y demostrar que todavía está a tiempo de enderezar el rumbo en el Apertura 2026.

