La policía desmanteló un vivero ilegal de marihuana

Durante el operativo, llevado a cabo en un inmueble situado en la zona rural, los efectivos secuestraron 63 plantas con características compatibles con cannabis sativa.

La Dirección General de Drogas Peligrosas secuestró 63 plantas de marihuana de hasta 4.50 metros de altura y diversos elementos utilizados para su cuidado. El procedimiento se concretó en una zona rural de la localidad de La Dársena.

La medida judicial fue ordenada luego de una minuciosa investigación desarrollada por el personal, que incluyó tareas de inteligencia y la recolección de elementos probatorios suficientes, los cuales permitieron librar la correspondiente orden para el allanamiento.

Durante el operativo, llevado a cabo en un inmueble situado en la zona rural, los efectivos secuestraron 63 plantas con características compatibles con Cannabis sativa, cuyas alturas oscilaban entre los 57 centímetros y los 4,50 metros; Las pruebas de orientación realizadas en el lugar arrojaron resultado positivo para marihuana.

Asimismo, se incautaron elementos vinculados al mantenimiento del cultivo, entre ellos un teléfono celular, una tijera, tres tachos de pintura con restos de abono y agua, una bolsa con fertilizante para tierra y fragmentos de alambre de acero trenzado, utilizados para el acondicionamiento y sujeción de las plantas.

En el procedimiento fue detenido un hombre de 43 años, domiciliado en la zona, quien permanece alojado en sede policial a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones de rigor.