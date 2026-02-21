Ingresar
Locales

“Técnica de Pop-up”, la propuesta del CCB para los más pequeños

Continúan las actividades para niños de 5 a 11 años. En esta oportunidad los pequeños se acercarán al maravilloso universo del papel.

Hoy 06:16

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero, el taller de arte “Técnica de Pop-Up”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20:30 y en forma gratuita.

El propósito de este taller es acercar a los niños al maravilloso universo del papel y enseñarles cómo realizar sus propias piezas artísticas con las obras que cada uno de ellos imagine.

La práctica continua con papel permite manipular las dimensiones del espacio en dos y tres dimensiones y visualizar formas, trabajar con proporciones, simetrías y escalas. De esta manera, mientras practican y perfeccionan las destrezas motoras finas, los participantes crecerán en abstracción y creatividad.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

