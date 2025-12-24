Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025 | 33º
X
Locales

VIDEO| El folclore santiagueño tiene quien lo defienda: Radamel brilló y emocionó en ¡FAlklore!

El suncheño interpetró un clásico del cancionero popular. Ingresá a la nota y mirá su actuación.

Hoy 19:03

El joven Radamel, adolescente santiagueño y firme defensor de las raíces culturales de la provincia, se convirtió en una de las grandes revelaciones del streaming FAlklore, el ciclo que impulsa Mex Urtizberea y que reúne a referentes de la música popular argentina. Con una actuación sentida, auténtica y cargada de identidad, el artista de Suncho Corral deslumbró al público y se ganó una ovación que trascendió la pantalla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Radamel interpretó “Lindo adorno pa’ mi apero”, un clásico indiscutido del cancionero folclórico, al que le imprimió respeto por la tradición y una frescura propia de su edad. Con una voz segura y un decir profundo, el joven logró transmitir el espíritu del monte y la esencia del folclore santiagueño, dejando en claro que el legado cultural sigue vivo en las nuevas generaciones.

La emoción se hizo aún más fuerte cuando artistas de primer nivel que participaron del encuentro no escatimaron elogios. Abel Pintos, Lázaro Caballero, Sele Vera y Yamila Cafrune ovacionaron su presentación, destacando no solo su talento, sino también su compromiso con las raíces y el respeto por la música popular argentina.

TEMAS Radamel Stieffel

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena
  2. 2. Impactante vuelco en la Ruta 34: una Ford Ranger terminó destruida cerca de Beltrán
  3. 3. Papá Noel recorrió las calles de Santiago del Estero en su “mototrineo” y repartió sonrisas
  4. 4. Alerta naranja por tormentas en Santiago del Estero durante Nochebuena y Navidad
  5. 5. El incendio de un camión generó pánico sobre la Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT