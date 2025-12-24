VIDEO| El folclore santiagueño tiene quien lo defienda: Radamel brilló y emocionó en ¡FAlklore!

El suncheño interpetró un clásico del cancionero popular. Ingresá a la nota y mirá su actuación.

Hoy 19:03

El joven Radamel, adolescente santiagueño y firme defensor de las raíces culturales de la provincia, se convirtió en una de las grandes revelaciones del streaming FAlklore, el ciclo que impulsa Mex Urtizberea y que reúne a referentes de la música popular argentina. Con una actuación sentida, auténtica y cargada de identidad, el artista de Suncho Corral deslumbró al público y se ganó una ovación que trascendió la pantalla.

Radamel interpretó “Lindo adorno pa’ mi apero”, un clásico indiscutido del cancionero folclórico, al que le imprimió respeto por la tradición y una frescura propia de su edad. Con una voz segura y un decir profundo, el joven logró transmitir el espíritu del monte y la esencia del folclore santiagueño, dejando en claro que el legado cultural sigue vivo en las nuevas generaciones.

La emoción se hizo aún más fuerte cuando artistas de primer nivel que participaron del encuentro no escatimaron elogios. Abel Pintos, Lázaro Caballero, Sele Vera y Yamila Cafrune ovacionaron su presentación, destacando no solo su talento, sino también su compromiso con las raíces y el respeto por la música popular argentina.