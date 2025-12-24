"Gracias por tu honestidad": llegó a trabajar como todos los días y se llevó la sorpresa de su vida por un regalo de Navidad

Una familia de Los Juríes sorprendió a su empleada con un presente especial que se viralizó en las redes sociales y conmovió a todos. Mirá el video.

A horas de la Navidad, un momento cargado de emoción y alegría en una vivienda de la ciudad de Los Juríes, en el departamento Taboada, conmovió a todos en redes sociales ya que una familia protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral.

Susana, quien trabaja desde hace más de 20 años con la misma familia, llegó a su lugar de trabajo sin imaginar la sorpresa que la esperaba. Al ingresar, fue recibida con la noticia de que, a partir de ese momento, se convertía en dueña de una moto, obsequio entregado como muestra de agradecimiento por su trayectoria y compromiso.

“Esto, Susi, es una forma de agradecimiento por tantos años que nos has estado acompañando. Por tu honestidad, gracias por todo, te lo mereces”, expresó una mujer de apellido Leiva, en representación de toda la familia, mientras Susana no podía contener la emoción.

El video muestra el abrazo, las lágrimas y la alegría del momento, que rápidamente despertó reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios destacaron el reconocimiento al trabajo, la lealtad y la honestidad, valores que muchas veces pasan desapercibidos.

El gesto profundamente significativo se convirtió en una de esas historias que reflejan el espíritu solidario y humano que suele aflorar en estas fechas, y dejó un mensaje claro: el reconocimiento sincero también puede ser el mejor regalo de Navidad.