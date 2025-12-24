Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presentó una leve complicación intestinal

La ex vicepresidenta continúa internada en el sanatorio Otamendi, donde se recupera de una apendicitis. Los médicos confirmaron un íleo posoperatorio y mantienen tratamiento y controles.

Hoy 20:48

El último parte médico de Cristina Fernández de Kirchner, difundido este miércoles, informó que la ex vicepresidenta presentó una leve complicación en el intestino durante su recuperación tras la cirugía de apendicitis a la que fue sometida el sábado pasado. Por este motivo, deberá pasar la Navidad internada en el sanatorio Otamendi, donde permanece bajo observación médica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según detalló el centro de salud, Cristina Kirchner “continúa con la evolución de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”. El informe precisó que la paciente presentó “síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, por lo que se le realizó una tomografía computada de abdomen, estudio que confirmó el diagnóstico.

Desde el sanatorio indicaron que ya se implementaron las medidas de soporte correspondientes, a la espera de la resolución del cuadro. Además, el parte médico señaló que la ex mandataria continúa con tratamiento antibiótico endovenoso, drenaje peritoneal y que no presenta fiebre hasta el momento.

Qué es el íleo posoperatorio

Consultado por el diario Clarín, el médico gastroenterólogo Luciano Pereyra, del Hospital Alemán, explicó que este tipo de complicación puede aparecer luego de cirugías abdominales.

“Cuando se opera el apéndice o el intestino, se lo manipula y eso a veces genera una detención transitoria del tránsito intestinal. La infección y la peritonitis también pueden producir ese efecto”, detalló.

El especialista aclaró que el íleo posoperatorio no implica una obstrucción mecánica: “No es que el intestino esté tapado, sino que se paraliza el movimiento intestinal, muchas veces por la cirugía o por la infección”.

Además, señaló que algunos analgésicos administrados en el posoperatorio también pueden contribuir a frenar el funcionamiento del intestino, por lo que se trata de una situación relativamente frecuente en este tipo de intervenciones.

Seguimiento médico y controles

Por su parte, Oscar Laudanno, jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, explicó que la aparición de un íleo a los dos o tres días de la cirugía “indica que algo no está evolucionando dentro de los parámetros esperables” y obliga a tomar conductas médicas, como la realización de estudios por imágenes.

“El contexto es el de una apendicitis que ya cursaba con peritonitis, por lo que es fundamental estar atentos a posibles complicaciones secundarias. Lo indicado es realizar tomografía, administrar antibióticos y mantener un control estrecho de la evolución”, señaló el especialista.

Cristina Kirchner permanece internada bajo seguimiento permanente, mientras los médicos evalúan la evolución del cuadro y aguardan una respuesta favorable al tratamiento instaurado.