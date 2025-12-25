Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 DIC 2025 | 24º
X
Policiales

Pudo ser una tragedia: camioneta con dos ocupantes rozó un potrillo sobre Ruta Nacional 16

El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Monte Quemado. No hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales menores.

Hoy 07:41

Dos personas oriundas de la provincia de Salta protagonizaron un incidente vial mientras circulaban por la Ruta Nacional N.º 16, a escasos kilómetros de la ciudad de Monte Quemado, cuando un potrillo se cruzó de manera imprevista sobre la calzada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, los ocupantes de la camioneta se desplazaban en sentido este cuando el animal salió repentinamente desde el monte. Gracias a la rápida reacción del conductor y a que el vehículo transitaba a velocidad moderada, solo se produjo un roce con el potrillo, lo que permitió evitar consecuencias más graves.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el episodio se limitó a daños materiales leves, principalmente en las ópticas del rodado. Esta situación no impidió que los viajeros continuaran su trayecto con destino a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco.

El conductor manifestó que el animal apareció de forma sorpresiva en plena ruta, sin margen suficiente para realizar maniobras evasivas más pronunciadas. Tras verificar que el vehículo estaba en condiciones de circular, decidieron retomar el viaje.

Este hecho vuelve a poner en evidencia el riesgo que representa la presencia de animales sueltos sobre la Ruta Nacional N.º 16, una problemática recurrente que genera peligro para quienes transitan por este corredor vial. En esta ocasión, el episodio no pasó de un gran susto, aunque refuerza la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en horarios nocturnos o en zonas rurales.

TEMAS Monte Quemado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 34: un niño está grave tras el violento vuelco de una camioneta ocurrido en Beltrán
  2. 2. Este 25 de diciembre, mantenete informado a través de Diario Panorama
  3. 3. Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán las estaciones de servicio durante las fiestas
  4. 4. Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presentó una leve complicación intestinal
  5. 5. El tiempo para este jueves 25 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y máxima de 31°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT