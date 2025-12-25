Pudo ser una tragedia: camioneta con dos ocupantes rozó un potrillo sobre Ruta Nacional 16

El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Monte Quemado. No hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales menores.

Dos personas oriundas de la provincia de Salta protagonizaron un incidente vial mientras circulaban por la Ruta Nacional N.º 16, a escasos kilómetros de la ciudad de Monte Quemado, cuando un potrillo se cruzó de manera imprevista sobre la calzada.

Según se informó, los ocupantes de la camioneta se desplazaban en sentido este cuando el animal salió repentinamente desde el monte. Gracias a la rápida reacción del conductor y a que el vehículo transitaba a velocidad moderada, solo se produjo un roce con el potrillo, lo que permitió evitar consecuencias más graves.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el episodio se limitó a daños materiales leves, principalmente en las ópticas del rodado. Esta situación no impidió que los viajeros continuaran su trayecto con destino a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco.

El conductor manifestó que el animal apareció de forma sorpresiva en plena ruta, sin margen suficiente para realizar maniobras evasivas más pronunciadas. Tras verificar que el vehículo estaba en condiciones de circular, decidieron retomar el viaje.

Este hecho vuelve a poner en evidencia el riesgo que representa la presencia de animales sueltos sobre la Ruta Nacional N.º 16, una problemática recurrente que genera peligro para quienes transitan por este corredor vial. En esta ocasión, el episodio no pasó de un gran susto, aunque refuerza la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en horarios nocturnos o en zonas rurales.