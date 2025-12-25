Noah Schnapp pidió más contención psicológica para actores infantiles

El protagonista de Stranger Things afirmó que crecer bajo la mirada pública es “una vida anormal” y consideró que la terapia debería ser obligatoria para niños que trabajan en la industria del entretenimiento.

A casi una década de haber iniciado su carrera como actor infantil, Noah Schnapp reflexionó sobre el impacto emocional de crecer frente a las cámaras y sostuvo que los niños actores deberían contar con recursos de salud mental obligatorios. El intérprete de Stranger Things aseguró que la exposición temprana y la presión pública hacen necesario un acompañamiento profesional más sólido.

En declaraciones a USA Today, Schnapp reconoció que durante su infancia pensó que no necesitaba terapia, pero que con el tiempo comenzó a asistir y hoy coincide con la postura de Ariana Grande, quien también ha señalado que debería ser un requisito en este tipo de trabajos. “Es difícil crecer bajo la mirada pública. No sabés quién sos todavía y se espera que tengas todas las respuestas”, explicó.

El actor recordó que muchas de sus equivocaciones quedaron registradas de forma permanente. “Decía cosas incorrectas o no tomaba en serio situaciones que debía, y eso queda para siempre. La gente crece y aprende, pero hacerlo públicamente no es fácil”, afirmó. Schnapp tenía 11 años cuando comenzó a filmar la primera temporada de Stranger Things en 2016.

Con el paso del tiempo, señaló, comprendió mejor por qué muchos jóvenes actores enfrentan problemas de salud mental. “De chico no entendía por qué algunas personas se deprimían, consumían drogas o tenían trastornos alimenticios. De grande entendés cómo las presiones de Hollywood pueden generar eso”, expresó, y admitió que no podría vivir en Los Ángeles de manera permanente.

Actualmente, Netflix ya lanzó los primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things, que marcará el cierre definitivo de la serie y de una etapa clave en la vida del actor, quien hoy busca visibilizar la necesidad de mayor contención emocional en la industria.