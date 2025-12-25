“Franca mejoría”: la familia de Christian Petersen habló del estado de salud del chef

El entorno del reconocido cocinero se expresó por primera vez desde que permanece internado. Su hermano aludió a los "días tan difíciles" vividos en este período.

Hoy 09:08

En medio de horas de angustia y expectativa, la familia de Christian Petersen llevó algo de alivio al confirmar que el reconocido chef muestra una evolución favorable tras la grave descompensación que sufrió luego de su intento de ascenso al volcán Lanín. El mensaje llegó horas antes de Navidad y fue publicado en la cuenta oficial del cocinero en Instagram.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", comienza el texto difundido por la familia, que además expresó un profundo reconocimiento a los equipos médicos que lo asistieron desde el primer momento.

"Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo", señalaron.

En la publicación, la familia detalló que Petersen fue derivado hace diez días al Hospital de Junín de los Andes tras un "certero diagnóstico del guía contratado", luego de sufrir un importante estrés físico producto del esfuerzo realizado durante la subida al Lanín. Ese cuadro inicial derivó en una situación preventiva cardiológica que concentró la atención médica, pero que luego evolucionó en una severa descompensación multiorgánica.

"Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día", indicaron. Y cerraron con un mensaje cargado de emoción: "Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida".

También se expresó Roberto Petersen, hermano del chef, quien agradeció el acompañamiento recibido durante los días más críticos. "Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia. Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas", escribió conmovido.

Días atrás, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), delegación San Martín de los Andes, difundió un comunicado en el que aclaró que Petersen no sufrió "ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con un ACV" durante el primer día de ascenso al volcán Lanín, y que incluso descendió "en buenas condiciones generales".

Según la entidad, el chef presentó cambios de conducta inesperados durante la expedición, con actitudes que generaron preocupación entre los guías y el grupo. Por ese motivo, se decidió que no continuara hacia la cumbre y regresara al campamento base. La situación se agravó durante la madrugada, cuando su comportamiento se volvió más conflictivo y fue necesaria la intervención de Gendarmería.

"La AAGM no puede explicar el repentino cambio de conducta, su nerviosismo y actitud con los demás", indicaron fuentes de la entidad a Clarín. Especialistas en montañismo consultados señalaron que, aunque no hay confirmación en este caso, el consumo de estimulantes durante los ascensos de alta exigencia puede provocar episodios graves y es una práctica altamente peligrosa.

Tras un primer parte médico que habló de "estado reservado" y falla multiorgánica, la familia optó por mantener la reserva sobre la evolución clínica de Petersen hasta el miércoles. Sin embargo, había trascendido ya que el chef fue extubado como consecuencia de una respuesta favorable al tratamiento.

Petersen permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, adonde fue derivado luego de una primera internación en el hospital de Junín. La evolución es seguida con cautela, pero el mensaje familiar llevó alivio y esperanza a quienes siguen de cerca la recuperación de uno de los cocineros más reconocidos del país.